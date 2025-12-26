  • İSTANBUL
Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Sehpadan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında, sehpa arasına zulalanmış 4 kilo 677 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılan kurulan şok yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Durdurulan araçta İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine zulalanmış vaziyette 4 kilo 677 gram ve çantasında bulunan kavanoz içerisinde 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

