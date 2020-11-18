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Gündem Şehitlikte iç acıtan görüntü
Gündem

Şehitlikte iç acıtan görüntü

Rize'nin Fındıklı İlçesi Yenişehitlik Köyü'nde iki yüzü aşkın Kurtuluş Savaşı şehidimizin bulunduğu Şehitliğin bakımsızlıktan geldiği son hali iç acıttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:03:00 - 2020-11-18 17:27:45

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Rize'nin Fındıklı ilçesi Yenişehitlik Köyü'nde bulunan şehitlikte, Kurtuluş Savaşımızın kahramanı şehitlerimizin ebedi istirahatgahları bakımsız kalırken, köy sakinleri seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yenişehitlik Köyü eski muhtarı Kemal Özkan, adeta harabeye dönen şehitlikte yetkililere seslendi. "Vatanımızın kurtuluşu için mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerinin hali içimizi parçalıyor." diyen Özkan, "Devlet yetkililerine yaptığımız müracaatlarımıza 2015 yılında dönüş yapıldı. Gerekli incelemeler yapılarak buraya Şehitler Anıtı yapılmasına karar verildi. Anıt projesi tamamlandı ama o günden sonra ne gelen ne de giden olmadı." ifadelerini kullandı.

Bazı kabirler kayboldu

Şehitlerimizin kabirlerinin otlar arasında kaldığı ve bazılarının yerinin kaybolduğunu belirten köy sakinleri, tamamlanan projenin ödenek çıkmadığı için hayata geçirilmediğini aktardı.

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