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Şehitlerle dalga geçmişti! Davası sonuçlandı

MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Şehitlerle dalga geçmesinin ardından tacı elinden alınmıştı. Esen hakkında açılan 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili davadan beraat etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:57
Şehitlerle dalga geçmişti! Davası sonuçlandı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Itır Esen, twitter hesabından, “15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum” mesajını paylaşmıştı.
22 Eylül 2017’de yapılan güzellik yarışmasında Itır Esen’in, 15 Temmuz 2017’de attığı mesajı gündeme gelmiş ve tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Itır Esen’e halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Itır Esen, “Tweet’i hakaret kastıyla paylaşmadım. Yanlış anlaşıldım” demişti.

SUÇSUZUM DEDİ!

Dava dün görülen ilk duruşmada karara bağlandı. Itır Esen, “Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum” diyerek savunma yaptı. Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Itır Esen’in beraatine karar verdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:57
  1. İstanbul
  2. ıtır esen
  3. mıss turkey
  4. 15 temmuz

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