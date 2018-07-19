Şehitlerin intikamı 20 yıl sonra da olsa alındı

Irak'ın kuzeyinde 27 Kasım 1998'de operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin terör örgütü PKK mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili PKK'nın sözde "Garzan eyaleti" sorumlusu Sefer Açar'ın etkisiz hale getirilmesi şehit yakınlarını sevindirdi.

Sarıgöl ilçesi Emceli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve HediyeAkan çifti, oğulları sıhhıye er EsinAkan'ın da şehit edildiği saldırının faili Açar'ın öldürüldüğü haberini yakınlarından gelen telefonla öğrendi.

HABER SONRASI ŞEHİDİN KABRİNE GİTTİLER

Akan çifti, haberi aldıktan sonra şehidin kabrine giderek dua etti.

Anne Hediye Akan, yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olduğunu hissettiğini, bu nedenle telefonla ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını anlatarak, "En son televizyonlarda son dakika olarak yazılan yazıda şehit olduğunu gördük. Tabi biz de hemen araştırdık, sonra gerçek olduğunu öğrendik. Yıkıldık. 20 yıl geçti üzerinden ama ilk günki gibi acısı hala taze." dedi.

Anne Akan, şöyle devam etti:

"Oğlumun katilinin öldürülmesi bir nebze de olsa yüreğime su serpti. Cezasını buldu, o nasıl canları yaktıysa o da belasını buldu. Allah'ım hükümetimizi, devletimize ve askerlere zeval vermesin. Terörle mücadele eden askerlerimizin Allah yardımcıları olsun güç kuvvet versin. Allah bir daha böyle acılar göstermesin hiçbir insana. 20 yıl geçti ama şehidimizin kanı yerde kalmadı."

Baba Mustafa Akan ise aradan 20 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu belirterek, "Her gün onunla yatıp, onunla kalkıyoruz. Allah askerimize, devletimize, güç kuvvet versin. Askerler tabi onlar bizim evladımız, canımız, ciğerimiz. İnşallah bundan sonra şehit haberi gelmez. Dualarımız onlarla berber. İnşallah bir daha şehit haberi gelmez, bizler yandık başkaları yanmasın. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun." diye konuştu.

ŞEHİDİN ANILARI OKUL VE HASTANEDE YAŞATILIYOR

Oğlunun isminin ilçedeki bir caddeye verildiğini, anısını yaşatmak için bir okul ve hastanede özel oda yaptırdığını anlatan baba Akan, "Orada okuyan öğrencileri görünce Esin aklımıza geliyor. Bu okulu niye yaptırdım, PKK, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin çıkmasının sebebi cahillikten. Buradan çıkan çocuklar öğretmen, hakim, savcı olacak. Amacım bu. Burada okuyan 400 talebemiz var. Hepsine çocuğum Esin gibi bakıyorum. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI...

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, "Aranan Teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlenmişti.