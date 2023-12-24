  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Son dakika! Bakan Güler sınır hattında: İntikam için irademiz tam

HDP yetmez, işbirliği yapan kim var ise hepsini kapatın!

AK Parti ile ilgili o iddia herkesi şok etmişti! Ahmet Hakan bombayı patlattı: Başı da ortası da sonu da palavra

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili o iddia, gündeme bomba gibi düşmüştü! Gerçek bambaşka çıktı

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

24 Aralık 2023 gram altın kaç lira? İslam Memiş'den dolar sonrası iddialı tahminler! Altın fiyatları, son tahmini

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

ABD koordinat verdi "kiliseleri vurmayın" dedi! Peki ya camiler?
Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Yeniakit Publisher
2023-12-24 16:26:00 - 2023-12-24 17:24:30

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Öldürülen terörist sayısı 30’a yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.
Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları
12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları

Gündem

12 şehit verilen saldırının şifreleri... PKK’nın ilk kez kullandığı teknoloji silahları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri
Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Gündem

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler
Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Gündem

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi
Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Gündem

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23