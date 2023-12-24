Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Öldürülen terörist sayısı 30’a yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.
Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.
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