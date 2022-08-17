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Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 hainin daha başı ezildi
Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 hainin daha başı ezildi

Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 14:45:00 -
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 hainin daha başı ezildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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