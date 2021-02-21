Şehitlerimizin kabrine alçak saldırı: Acılı babanın görüntüleri yürekleri dağladı!
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen ikiz polis memurlarının babası Ali Oruç, evlatlarının mezarlarına düzenlenen alçak tahrip etme saldırısından sonra kabir başında gözyaşlarına boğuldu.
Yeniakit.com.tr
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet ve Oruç'un Yüreğir'de bulunan kabirleri alçak eller tarafından tahrip edildi. İkiz evlatlarını vatan uğruna şehit veren babanın tahrip edilmiş mezarların başındaki görüntüsü izleyenleri kahretti.
Gözyaşlarına boğuldu!
Acılı baba Ali Oruç evlatlarının mezarlarına yapılan saldırıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ortaya çıkan alçak eller, şehitlerimizin mezar taşlarını kırarak fotopraflarına zarar verdi.