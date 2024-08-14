Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanlığı, 29 şehit verilen 16 terör eyleminin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan Bervar kod adlı Seyran Çomak isimli PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanlığı gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu.
Açıklamaya göre; 29 şehit verilen 16 terör eyleminin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan Bervar kod adlı Seyran Çomak isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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