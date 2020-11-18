Şehitlere veda
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez ile Hakkari’nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK’lı teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Uçakla memleketi Kayseri’ye getirilen şehidin Sönmez, Kalem Kırdı Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip düzenlenen tören sonrası Kartal Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehid Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un naaşı ise Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye uğurlandı. Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi’ndeki baba evine getirilen evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, Hacılar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çamiçi Mezarlığı Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Sönmez ve şehit Topuksuz'un ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.