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Şehitlere hakaret eden alçak tutuklandı

Bitlis'te şehitlere hakaret ettiği için gözaltına alınan alçak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:56
Şehitlere hakaret eden alçak tutuklandı

Bitlis'te, sosyal medyadan şehitlere hakaret içerikli yorum yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, şehitlerimizle ilgili sosyal medyadaki paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan M.S. dün gözaltına alınmıştır. Bugün adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlıkla devam edecektir."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:56
  1. Terörle Mücadele Şubesi
  2. Kürdistan İşçi Partisi
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. P.K.K.
  5. Bitlis
  6. Kck
  7. PKK

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