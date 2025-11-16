  • İSTANBUL
Aktüel Şehitler için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan ancak Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 Mehmetçik için ilçede anlamlı bir program düzenledi. Cuma namazının ardından Bahçelievler’in 13 camiinde mevlit okutuldu, dualarla lokma ikramında bulunuldu.

Şirinevler Ulu Camii’ndeki programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Başkan Bahadır, burada yaptığı konuşmada şehitlere duyulan minneti dile getirerek, “Hepimizin başı sağ olsun. 20 şehidimiz var… Rütbesi ne olursa olsun, binbaşı da var, uzman erbaş da var. Bizim için önemli olan, canımızın, Mehmetçiğimizin şehit olmasıdır. Hepsine Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Dün de Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğünden bir pilotumuzu şehit verdik; ona da rahmet diliyorum.”

 

Başkan Bahadır konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bahadır, “Şehitlerimiz bu toprakları kanlarıyla suladı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürce yaşıyor, okula gidiyor, geziyor, eğleniyorsak, bu onların ve gazilerimizin sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun. Bahçelievler Belediyesi olarak Cuma namazı öncesi mevlit okuttuk, sonrasında da ruhları için lokma dağıttık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisine teşekkür ediyorum. Türkiye acılı günlerde de sevinçli günlerde de birlik içindedir. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ilelebet devam edecektir.” diye konuştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda şehitler için dualar edildi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

