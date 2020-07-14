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Gündem

Şehitler için Meclis'te Kuran okunacak

TBMM'de, yarın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 08:47:00 -
Şehitler için Meclis'te Kuran okunacak

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu kapsamda tüm yurtta milletin destansı mücadelesini anlatan pek çok etkinliğe imza atılacak. Bu etkinliklerden biri de TBMM’de olacak. 100’ün üzerinde milletvekilinin mermi ve top yağmuru altında adeta ölmeyi beklediği gazi Meclis’te 15 Temmuz şehit ve gazileri anılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop önce Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ne giderek, şehitlerin mezarlarını ziyaret edecek. Saat 12:00’da ise yapımı bu yıl tamamlanan Meclis’teki 15 Temmuz Anıtı’nda tören düzenlenecek, karanfil bırakılacak. İstiklal Marşı’nın ardından ise Anıt önünde Kuran okunarak dua edilecek. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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