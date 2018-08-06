THY - Trabzon
0553 313 94 23

Şehitler anıtına aşağılık saldırı!

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:51
Şehitler anıtına aşağılık saldırı!

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına 2014 yılında yaptırılan şehitler anıtına, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamlığı ve köy muhtarlığı tarafından yaptırılan anıtın mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edilirken, mermerde yazılı şehit isimlerine de zarar verildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışılıyor.

Büyük Çatma köyünün muhtarı İbrahim Birdal, olayın, Türkiyeye yapılmış saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüz. Şehitlikte iyileştirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah işçiler gittiklerinde bu manzarayla karşılaşmışlar. Bize haber verdiler. Biz de gelip baktı ki ışıklandırmalar, mermerler kırılmış, şehitlikteki isimler tahrip edilmiş. Durumu jandarmaya bildirdik. Köy camisinden de anons ederek, köylülerimizin de gelip, bu manzarayı görmelerini istedik. Şu anda çok üzgünüz. Şehitlikten ne isterler, anlamış değiliz" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:51
  1. Kars
  2. arpaçay
  3. şehitler anıtı
  4. aşagılık saldırı

YORUM YAZ

  • MuradiMuradi1 sa önce
    Ermeni kırıntıları var demekki .
  • PolatPolat1 sa önce
    Bir yerde .... varsa orada pislik vardır, çapulculuk, bedavacılık, her türlü melanet vardır. ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'de tüzük değişikliği! Dikkat çeken ittifak detayı...
  1. AK Parti'de tüzük değişikliği! Dikkat..
  2. ABD'den IKBY'ye 'Erteleyin' çağrısı
  3. Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan..
  4. Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü
  5. Okuldan cephanelik çıktı!
  6. Kurbanların gelmesiyle hazırlıklar..
  7. Dünyada bir ilk! Kilis'te keşfedildi
  8. Takım elbise ütüsü nasıl yapılır?
  9. AK Partili Turan: İstenmiyorsun git..
  10. Lübnan'da Türk Ürünleri Haftası!..
  11. Avrupa'yı tedirgin eden patlama!
  12. Yemek kokusu evden nasıl çıkar?
  13. Esenyurt'ta cani baba dehşeti!..
  14. Teröristler köy korucusunu şehit etti!
  15. Çin Seddi'ni bilemedi 'mal' savunması..
  16. Başkent’te zehir tacirlerine darbe: 52..
  17. Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?
  18. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
  19. KKTC'de asgari ücretler 2 bin 620..
  20. Sosyal medyada terör propagandasına..
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018