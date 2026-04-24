Şehitkamil'de toplu sünnet coşkusu

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program, hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Bayram coşkusunun yoğun şekilde hissedildiği törende, çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, ailelerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DÜĞÜNLERİNDE DE BİR ARADA OLACAĞIZ

Başkan Yılmaz, çocuklarla birlikte büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün çok heyecanlıyız ama biliyoruz ki çocuklarımız bizden daha heyecanlı. Bugün onların özel günü. İnşallah ağabeyleri olarak asker uğurlamalarında da, düğünlerinde de yine bir arada oluruz. Allah o güzel günleri bizlere göstersin” dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIM

Şehitkamil Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Şehitkamil ailesi olarak ilçemizin her evinde, her ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bebeğinden yaşlısına kadar herkesin hayatına dokunmayı sürdüreceğiz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Çocuklarımızın sünneti hayırlı olsun. Hepsi devletine, milletine bağlı, vatanını seven bireyler olarak yetişsin inşallah” ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLAR EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ

AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da organizasyonun önemine dikkat çekerek, “Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir faaliyet. Başkanımıza, çocuklarımızı ve ailelerini mutlu ettiği için teşekkür ediyorum. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz. Tüm günlerinizin bayram havasında geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çocuklara hediyeleri takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan törende çocukların mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti. Programın sonunda sünnet olacak çocuklar, işlemlerinin gerçekleştirileceği Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürüldü.