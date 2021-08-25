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Ekonomi Şehitkamil Belediyesi memur alımına başladı
Ekonomi

Şehitkamil Belediyesi memur alımına başladı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:09:00 -
Şehitkamil Belediyesi memur alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

27/09/2021 tarihinden 01/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehitkamil Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mücahitler Mh. Ali Fuat Cebesoy Blv. No:4 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyece değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

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