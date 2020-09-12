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Aktüel Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

"Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi - Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:30:48 -
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Top'un cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Kevser Camisi'ne getirildi.

Şehidin eşi Kübra Top ve kız kardeşi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehidin çocukları Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan tabuta dokundu.

Şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top'u yakınları teskin etmeye çalıştı.

Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit olmuştu.

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