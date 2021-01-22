Şehit Yasin Börü'nün acılı babasının Kobani iddianamesindeki ifadesi: Selahattin Demirtaş'tan şikayetçiyim

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kobani olaylarına ilişkin iddianemede aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 şüpheli yer alıyor. İlk duruşması 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek 108 sanıklı davada 2 bin 676 da mağdur müşteki yer alıyor.

Fikri Börü: Selahattin Demirtaş'tan şikayetçiyim

Mağdur müştekilerden birisi de Şehit Yasin Börü'nün babası Fikri Börü oldu. 3 bin 530 sayfadan oluşan Kobani iddianamesinde Fikri Börü'nün sözleri de yer aldı. İfadesine, "Ben yukarıda belirtmiş olduğum adreste ailem ile birlikte ikamet etmekteyim. Bizle aynı anne ve babadan toplam 3 kardeşiz. 1996 yılında evlendim. 2 çocuğum var. Oğlum Yasin BÖRÜ birinci çocuğumdur. Kendisi Gaffar Okan Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi idi." diyerek başlayan acılı baba Börü, "Oğlum Yasin olay günü 07.10.2014 günü sabah evde idi. Kendisi bizlere 'dışarıda çok fakir insan var. Bu insanlara kurban eti dağıtmamız lazım' dedi. Öğleden sonra da kurban eti dağıtmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

'Oğlumdan iki gün boyunca haber alamadım'

Dışarıda olaylar başlayınca oğlu Şehit Yasin'i telefonla aradığını belirten baba Fikri Börü, "Fakat oğlum Yasin'e bir türlü ulaşamadım. Ben de fazla telaşlanmadım ilk başlarda çünkü olaylar vardı. Bu yüzden bir yerde kalabilir düşüncesi ile merak etmedim. 08.10.2014 günü sabah da bir haber gelmeyince ben ve akrabalarım Yasin’i aramaya başladık. Telefonu yine cevap vermiyordu. Öğlene kadar aradık yine haber alamadık. Daha sonra belki gözaltına alınmıştır düşüncesi ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve karakollara bakmamıza rağmen haber alamadık. 08.10.2014 günü geceye kadar aradık fakat kendisine bir türlü ulaşamadık. 09.10.2014 günü ben en son kendi imkanlarım ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gittim." dedi.

'Morgda elbiselerinden tanıdım'

Evladı Yasin'i morgta elbiselerinden tanıdığını söyleyen Fikri Börü şöyle konuştu: "Teşhis için morga girdiğimde çocuğumun yüzü tanınmaz halde idi. Ben çocuğumu üzerindeki elbiseden ve sol ayağında bulunan ben sayesinde tanıdım. Bu duruma daha fazla dayanamayınca da orada baygınlık geçirdim."

Fikri Börü ifadesine şu şekilde devam etti:

"Saldırıyı yapan örgüt taraftarı şahıslardır. Bu olayları bu dereceye getiren; basın yayın, medya kuruluşları aracılığı ile açıklama yaparak insanları ayaklandıran Selahattin Demirtaş, Zübeyde Zümrüt, Gültan Kışanak ve daha tanımadığımız insanlardır. Benim oğlumun ölümüne sebep olan bu şahıslar çağrılar yaparak insanları sokağa dökerek olaylara sebep olan ve azmettiren yukarıda ismini verdiğim şahıslardır. Ben bu şahıslardan ve oğlumun ölümüne sebebiyet veren şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."