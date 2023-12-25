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Yaşam Şehit yakınlarının ağıtları yüreklere dokundu
Yaşam

Şehit yakınlarının ağıtları yüreklere dokundu

Yeniakit Publisher
2023-12-25 22:39:00 - 2023-12-25 22:44:55

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya götürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Malatya Havalimanı’na götürüldü.

Şehidin naaşı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidimiz yarın toprağa verilecek

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı, törenin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’na götürüldü. Şehidin naaşının yarın burada defnedileceği öğrenildi.

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