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Şehit yakınlarından AYM'ye tepki: Hakkımız haram olsun

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, hendek terörüne destek veren akademisyenleri aklayan Anayasa Mahkemesine sert tepki gösterdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 08:15
Şehit yakınlarından AYM'ye tepki: Hakkımız haram olsun

Anayasa Mahkemesi (AYM), önceki gün “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti. Mahkeme ayrıca, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

AYM'nin itibarı zedelenmiştir

Konfederasyon Genel Başkanı Ziya Sözen, AYM’nin 8’e karşı 9 oyla verdiği hukuk temelinden yoksun kararı ve kararı verenleri kınadıklarını belirterek “Bu karar biz şehit ailelerini derinden üzmüş, şehitlerimizin hatıralarına karşı saygısızlık niteliği taşımaktadır. Bu karar terör örgütlerine ve onlara destek verenleri desteklemiş, devletimize karşı başkaldırışı ve sokak olaylarını meşru göstermeye çalışmıştır. Bu karar Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova gibi yerlerde devletimizin birliğine bütünlüğüne karşı başlatılan terörist kalkışmasını meşru göstermeye çalışmakla beraber, bu olaylarda görev alan asker, polis, güvenlik korucularımızı suçlu göstermeye çalışma çabasıdır. Bu karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu karar Anayasa Mahkemesine duyulan güveni zedelemiş, mahkemenin itibarını lekelemiştir. Bu kararı veren yargıçları Allah’a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hendek terörüne destek vermişlerdi

Sözde öz yönetim ilan ederek mahalleleri savaş alanına çeviren teröristler, 2015 yılının yazında Doğu ve Güneydoğu’da hendekler kazıp, barikatlar kurarak güvenlik güçlerine saldırmıştı. O dönem SAT, SAS, bordo bereliler gibi seçkin birliklerin de yer aldığı operasyonlarda PKK’nın oyunu bozulmuş, hainler hendeklerinde boğmuştu. Operasyonlar sırasında ise 800’e yakın güvenlik görevlimiz şehit oldu.

Barış değil terör bildirisi

Operasyonların devamında Kandil, Hakuk, Avaşin ve Zap kampları başta olmak üzere terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda 7 binden fazla terörist etkisiz hâle getirildi.

O dönemde bir grup akademisyen “barış bildirisi” adı verdikleri metinle güvenlik güçlerinin şehirlere girmesine karşı çıktı, şehirlerde Türk güvenlik güçlerinin katliam yaptığını iddia etti ve PKK’ya destek verdi.

Sayıları 1.100’ü bulan ve üniversite hocalarından oluşan PKK sevicisi grup, internet üzerinden imza toplamış ve bildiri yayınlamıştı. Devletin Güneydoğu’da katliam yaptığı belirtilen bildiride şu ifadeler yer almıştı:

Hükûmetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son verilmelidir. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağız.

CHP Genl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili AYM kararının doğru olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu “Karar doğru ama 1 oy farkla alınması demokrasi için kaygı verici” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:15
  1. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  2. şehit aileleri
  3. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi
  4. Ziya Sözen
  5. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu

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