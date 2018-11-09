Şehit yakınlarına tehdit eden darbe sanığının avukatına kötü haber

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davayı izleyen şehit yakınları ve gaziler, duruşma sırasında kendilerini tehdit ettiğini öne sürdükleri sanık avukatı Ayten İzmirli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz İstiklal Derneği yöneticileri ile bir kısım gazi ve şehit yakını, 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın dünkü duruşmasında sanık avukatı Ayten İzmirli'nin kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Tehdit etti iddiası

Duruşma sırasında, bazı sanıkların avukatı İzmirli'nin "demokratik düzen ve adil yargılanma çerçevesinde davranmak yerine müştekileri baskı altına almaya çalıştığı" öne sürülen dilekçede, İzmirli'nin bazı müştekilere "dur sana da sıra gelecek" diyerek tehdit içerikli cümleler sarf ettiği belirtildi.

"FETÖ'nün amaçlarına hizmet ediyor"

Dilekçede, avukat İzmirli'nin halkın darbeye karşı durmasını "ihkak-ı hak" olarak nitelendirdiği, darbeye direnen vatandaşların suç işlediklerini, gazi ve şehit yakınlarının suçlu oldukları imajı oluşturarak vatandaşları tahkir ve rencide ettiği kaydedildi.

İzmirli'nin demokratik düzeni yıkmaya çalışan darbecilere karşı sokağa çıkan ve en meşru vatandaşlık hakkını kullanan Türk milletinin, olası darbelere karşı direncini kırmaya teşebbüs ile demokratik düzeni tahrip ettiği savunulan dilekçede, sanık avukatının savunma hakkını kötüye kullandığı, yargılamanın esas unsurlarından olan tanık ve müştekileri etki ve baskı altına almaya çalıştığı ayrıca duruşma solonunda müştekileri tehdit ettiği, bu eylemleriyle de FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettiği belirtildi.

Dilekçede, sanık avukatının savunma hakkı olarak kendisine verilen yetkileri kötüye kullandığını ve gerçeğin ortaya çıkmasını engellediği ifade edilerek, adil yargılanmanın sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılması istendi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın dünkü duruşmasında sanık avukatı Ayten İzmirli, müşteki ve tanıklara sorular yönelttiği sırada tartışma yaşanmış ve duruşmaya ara verilmişti.