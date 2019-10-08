Şehit yakınları hakları 2019 sorgulanmakta. Gazi ve şehit yakınlarına kira yardımı şartları 2019, gazi yakınlarının tayin hakları, işe yerleştirme hakkı, SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi yapılmakta. Vatanı içi canını feda eden kahraman şehitlerimiz bayrak uğruna şehitlik makamına ulaştı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Devlet şehitlerimizin emaneti olan şehitlerin yakınlarına sahip çıkmaktadır. Şehir yakınlarına mevzuatla tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Şehit yakınları tarafından merak edilen bu hakların neler oldukları haberimizde. İşte şehit yakınları ve gazilerin hakları nelerdir? sorusuna ilişkin haberin detayı.

Şehit yakınları mevcut mevzuat gereği ne gibi haklardan yararlandırılmaktadır?

Şehit yakınlarına yönelik olarak mevzuatta yer alan haklar ve sağlanan yardımlar genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç): 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Nakdi tazminat ödenmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması: 3713, 2330, 5510, 5434, 5233, 1005 sayılı kanunlar kapsamında,

SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç):3713, 2330 kanunları kapsamında,

SGK tarafından emsal aylık bağlanması: 3713 kanun kapsamında,

SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713 kanun kapsamında,

SGK tarafından ek ödeme yapılması: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması:3713, 2330 kanunları kapsamında,

Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma: 3713, 2330, 1005 ve 3292 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Kardeş/çocuklarının askerlik hizmetlerinden muaf tutulması (erbaş/er, yedek subay için): 3713 (tüm kardeş ve çocuklar için), 2330 kanunları kapsamında,

Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi(erbaş/er hariç): 3713(iç güvenlik), 2330 kanunları kapsamında,

Faizsiz konut kredisi verilmesi ve taksitle ev alınması: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Şehit ve Gazi çocuklarının özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması: 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi: 3713 kanunları kapsamında,

Şehit yakınlarına iki, gazilerimiz, vazife malulleri ile terör mağduru sivil vatandaşlarımıza bir (eş, çocuk, anne- baba ve kardeş) istihdam (iş) hakkı verilmesi: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında,

Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Mesken Vergisi muafiyeti: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Gelir Vergisi indirimi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Gümrük Vergisi muafiyeti: 2330 kanun kapsamında,

Elektrik enerjisi ücret indirimi: 1005, 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Su ücret indirimi: 1005, 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 56, mülga 45 ve 64. Maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamında,

Hususi Damgalı Pasaport verilmesi: 3713, 2330 kanunları kapsamında,

Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri: 3713 kanun kapsamında,

Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları:3713, 2330 kanunları kapsamında,

Şehit yakınlarının “18 Mart Şehitler Günü”nde idari izinli sayılmaları: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

İlk destek yardımı ödenmesi (TSK): 3713 ve 2330 kanunları kapsamında,

Devlet Övünç Madalyası verilmesi: 3713 ve 2330 (iç güvenlik) kanunları kapsamında,

Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması: 3713 kanun kapsamında,

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma: 3713 ve 2330 kanunları kapsamında.

Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması:

31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesi ile 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır.

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