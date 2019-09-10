Şehit yakınları ve Gazilerden Diyarbakır'daki annelere tam destek: Sanatçı bozuntuları ile sözde akademisyenler nerede?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri, evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gözü yaşlı annelere destek vermek amacıyla Diyarbakır'a gitti. "Hacire anamızın başlattığı eylem bölgedeki maskelerin düşmesine yol açtı." diyen Aylar, "Gördük ki; Kürt halkının temsilcisi olduğunu söyleyen HDP onlara en büyük zararı veriyor. HDP il ve ilçe başkanlıkları PKK ile koordinasyon halinde. Şantaj ve baskıyla dağa terörist sevkiyatı yapan alçaklar, PKK terör örgütüne yardım yapmaktan da geri durmuyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazi Lokman Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Coğrafyamızın zenginliği, ülkemizin konumu daima küresel çetelerin iştahını kabartmış yine milletimizin sahip olduğu değerler aynı çevrelerin tepkisini çekmiştir. Küresel çeteler hedef tahtasına koydukları devletimizle birebir çarpışmak yerine ASALA gibi, PKK gibi FETÖ gibi hain terör örgütlerini kullanarak devletimizi zayıflatmayı, milletimizi bölmeyi hedeflemiştir. Biz vatan kahramanları olarak bu birlik ve beraberliğimizi göstermek için evlat nöbeti tutan analarımızın yanına geldik."

'Biz hep beraber Türkiye'yiz'

"Evlatları için direnen analarımız oldukça, halkımız bilinçlendikçe terör seviciler ve uşaklığını yaptıkları çıkar çeteleri avuçlarını yalayacaktır. Önce Allah’ın izni sonra milletimizin gayreti ile bu terör belasından kurtulacağız.

Türküyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle biz hep beraber Türkiye’yiz. Sultan Alpaslan Malazgirt’e geldiğinde onu Kürt beyleri karşıladı. Yavuz Selim büyük seferine giderken yanında Kürt beylerini aldı. Çanakkale’de beraberdik, Sakarya’da birlikteydik. Düşmanı beraber kovduk bugünde hep beraber evlatlarımızı terör örgütlerinin elinden almak için buradayız. Çünkü biz komşu değil kardeşiz."

'Sanatçı bozuntuları neredeler?'

"Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak yüreği evlat acısıyla yanan bir annenin feryadına kayıtsız kalamazdık, kalmadık ve annelerimizin yanındayız. Bizler vatan kahramanları olarak buradayız." ifadelerini kullanan Aylar, kamuoyuna şu soruları yöneltti:

Hendek operasyonlarına bildiri düzenleyen akademisyenler neredeler?

O akademisyenleri serbest bırakan Anayasa Mahkemesi üyeleri neredeler?

Üç-beş ağacı bahane ederek ortalığı yangın yerine çeviren sanatçı bozuntuları neredeler?

Bizler ezanımız, vatanımız, bayrağımız ve gözü yaşlı analarımız için buradayız ve üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.

Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın, destekçilerinin, terör sevicilerin foyaları ortaya çıkmıştır. Bu bir başlangıçtır. Devletimizin başarılı operasyonlarına dayanamayan terör örgütünde çözülmeler artacak er ya da geç terör bitecektir. Buradayız çünkü bu sorun hepimizin ortak sorunudur. Unutmayalım ki, bu sorun çözüme kavuşmadığı sürece ülkemizde yakılan ağıtlar Türkçe ve Kürtçe olacaktır."