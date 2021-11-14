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Siyaset Şehit yakınını kovan başkanla ilgili AK Parti'den açıklama
Siyaset

Şehit yakınını kovan başkanla ilgili AK Parti'den açıklama

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi ve Millet İttifakı'nın şehit yakınını suçlayıp Türkkan'a sahip çıkması halen gündemdeki tazeliğini korurken, 2019'da Ordu'da yaşanan bir olay da gündeme geldi. 2 yıl önce, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, şehit yakınını odasından kovduğu ortaya çıktı. AK Parti, Millet İttifakı'nın gösteremediği reaksiyonu gösterip Şahin hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Özhaseki, "Cezası neyse veririz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:54:00 -
Şehit yakınını kovan başkanla ilgili AK Parti'den açıklama

AK Parti, kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

2019'da yaşanan ve önceki gün ortaya çıkan görüntülere göre, AK Partili Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ile şehit yengesi ve belediyenin temizlik işçisi Sevinç Karaca arasında "sendika" kaynaklı bir tartışma yaşanıyor. İkili bir süre tartıştıktan sonra Karaca'nın "Yalan konuşuyorsunuz" sözleri üzerine Şahin, "Terbiyesizlik etme. Bana yalancı diyecek alçak burada bulunmadı. Çık dışarı, çık" diye bağırıyor ve odadan çıkartıyor.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işleminin başlatıldığını söyledi. Özhaseki, "Cezası neyse veririz" dedi.

Açıklamasının devamında söz konusu görüntüler ile İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, "Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş" şeklinde konuştu.

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