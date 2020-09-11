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Aktüel Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi
Aktüel

Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit babası Sabri Uyar: - "Vatan sağ olsun, vatanım için canımı veririm"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:30:44 -
Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin babası Sabri ve annesi Hatice Uyar'ın, Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası şehidin, 3'ü erkek 4 kardeşinin bulunduğu, bunlardan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar'ın Kahramanmaraş'ta, sözleşmeli er Özgür Uyar'ın ise İzmir'in Çiğli ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

"Vatan sağ olsun" diyen Baba Sabri Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda buradaydı. Bayramda kurbanını kesti. 20 gün kadar izin kullandı. Dün akşamda telefonla görüştük. Hatrımızı sordu, bizde iyi olduğumuzu söyledik. Bir yere gideceği zaman 'baba göreve gidiyorum' diye söylerdi. 'Hakkınızı helal edin' derdi.

Vatan sağ olsun. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm. Benim 2 çocuğum daha asker, biri de 10 yaşında. O büyüsün onu da askere göndereceğim. Bunu da böyle bilsin o şerefsizler. Oğlumun kanını yerde bıraktırmam."

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