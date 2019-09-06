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Şehit polisler için mevlit okutuldu

Iğdır’da, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 14 polis için mevlit okutuldu.

06 Eylül 2019 Cuma 16:01
Şehit polisler için mevlit okutuldu

Iğdır’da, PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 14 polis için mevlit okutuldu.


Dilucu Sınır Kapısında görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 14 polis memuru için mevlit okutuldu.


Iğdır Merkez Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi. Cuma namazı sonrası emniyet mensupları cami cemaatine gül suyu ve lokum ikram etti.


Mevlit programına, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:01
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