Şehit polisin imam babası, turistlere İslam'ı anlatıyor

Diyarbakır'da, bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam babası İbrahim Taşdemir, görev yaptığı camiye gelen yabancı turistlere Müslümanlığı anlatıyor, onlara Kur'an-ı Kerim hediye ediyor.

Her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği camide, sadece namaz kıldırmak yerine turistlere İslamiyet'i anlatmaya karar veren Taşdemir, 6 yıl önce, Sultanahmet Camisi'nde turistler için birçok dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı bilgisine ulaşınca, İstanbul'a gitmeye karar verdi.

Cami derneği yetkilileriyle görüşen ve kendisi için de Kur'an-ı Kerim ve broşürler alan Taşdemir, camiye gelen yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerimleri hediye ettikten sonra kısa bilgiler de veriyor.

Turistlere kolonya ve şeker ikramının ardından cami girişindeki stantlara koyduğu kitapları ücretsiz alabileceklerini söyleyen Taşdemir, kendi iletişim bilgilerini de turistlere vererek İslamiyet ile ilgili turistlerin sormak istedikleri sorulara mail yoluyla cevap veriyor.

Din adamı olarak görevinin sadece namaz kıldırmak ve camiyi açıp kapatmak olmadığını vurgulayan Taşdemir, camide Allah rızası için İslam'ı tebliği adına bir şeyler yapmaya karar verdiğini vurguladı.