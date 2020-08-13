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Aktüel

Şehit polis Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:16:32 -
Şehit polis Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açıldı

KASTAMONU (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 4 aylık hamile polis memuru Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açıldı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Halit Bitkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında Mardin'de düzenlenen terör saldırısında karnındaki 4 aylık bebekle vatanı uğruna şehit düşen polis memuru Şerife Özden Kalmış adına Kamerun'un Maroua bölgesinde su kuyusu açtırdıklarını söyledi.

Araçlı hemşehrileri şehit Kalmış adına açılan su kuyusunun hizmete girdiğini belirten Bitkin, 7 yılda Zimbabve, Uganda, Habeşistan, Bangladeş, Kamerun ve Benin'de toplam 32 içme suyu kuyusu açtıklarını ifade etti.

Bitkin, mazlum coğrafyalardaki insanlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, insani yardım çalışmaları kapsamında gelecek aylarda Kamerun'a gideceğini ve Kastamonulu hayırseverler tarafından bu ülkenin 18 köyünde açtırılan su kuyularını yerinde inceleyeceğini kaydetti.




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