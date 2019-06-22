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Şehit Polis Memuru Yasin İke adına Taekwondo Şampiyonası yapılacak

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek üzere yapılacak olan Taekwondo Kayseri seçmeleri Şehit Polis Memuru Yasin İke ismi ile düzenlenecek.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:55
Şehit Polis Memuru Yasin İke adına Taekwondo Şampiyonası yapılacak

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek üzere yapılacak olan Taekwondo Kayseri seçmeleri Şehit Polis Memuru Yasin İke ismi ile düzenlenecek.


Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun, Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek üzere yapılan Kayseri Tekvando Seçmeleri’nin her yıl olduğu gibi bu yılda Şehit Polis Memuru Yasin İke adına düzenleneceğini söyledi. Özuzun, "Şehit polisimiz Yasin İke, Kayseri’de faal olarak aramızda Taekwondo yaptı. Bu spora gönül vermiş bir insandı. Maalesef kendisini 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş maçı öncesi yaşanan hain bombalı saldırıda kaybettik. Biz de geleneksel olarak il seçmelerimizi Şehit Polis Memuru Yasin İke ismi ile yapıyoruz" dedi. Atatürk Spor Salonu’nda iki gün sürecek olan şampiyonada Kayseri’yi Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonasında temsil edecek olan sporcular seçilecek.


Yapılacak olan müsabakalar; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2019 Yılı Yurtiçi Faaliyetleri Talimatına uygun olarak yapılacak. Müsabakalar, Ümitler Erkeklerde 54-58-63-68-74-80-87- +87 Kg. Ümitler Bayanlarda ise 46-49-53-57-62-67-73- +73 Kg. kategorilerinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:55
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