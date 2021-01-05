  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehit polis Fethi Sekin, Elazığ'daki kabri başında anıldı
Aktüel

Şehit polis Fethi Sekin, Elazığ'daki kabri başında anıldı

Vali Erkaya Yırık: - "Fethi Sekin kardeşimiz, Elazığ'ımızın azizliğinin, yiğitliğinin, vatanseverliğinin sembolüdür. Fethi Sekin kardeşimize tüm Türkiye'miz sahip çıkmıştır. Fethi Sekin, bu milletin birliğinin ve beraberliğinin sembolüdür"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:07:16 -
Şehit polis Fethi Sekin, Elazığ'daki kabri başında anıldı

ELAZIĞ (AA) - İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.

Vali Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, 1973 yılında Doğancık'ta dünyaya gelen Sekin'in, 44 yaşında gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü söyledi.

Sekin'in, kana bulamak için İzmir Adliyesine roketatar, el bombaları, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlere sadece bir tabancasıyla karşı koyduğunu anlatan Yırık, şöyle devam etti:

"O mukavemeti gösterirken, 'Ben varım.' derken çocuklarının yetim kalacağını hiç düşünmedi bile. Bu milletin Fethi Sekinleri, Ömer Halisdemirleri bitmez. Dün Seyit Onbaşıları, Yahya Çavuşları, Adile Onbaşıları, Yüzbaşı Galip Beyleri ve nice şehitler bitmediği gibi elbette bitmeyecektir. 'Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.' diyerek bu milletin hissiyatına tercüman olmuş İstiklal Şairi'mizi de rahmetle anıyoruz."

Yırık, "Fethi Sekin kardeşimiz, Elazığ'ımızın azizliğinin, yiğitliğinin, vatanseverliğinin sembolüdür. Fethi Sekin kardeşimize tüm Türkiye'miz sahip çıkmıştır. Fethi Sekin bu milletin birliğinin ve beraberliğinin, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile aynı nefesin ve canların parçası olduğunun da sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Şehidin dün yeryüzünde bu milletin askeri olduğunu belirten Yırık, "Bugün Fethi Sekin gökyüzünde bu milletin askeridir. Uğruna şehit olduğun al bayrak senin silah arkadaşlarında yükselecek ve uğruna şehit olduğunuz bu ezanlar, bu minarelerden dinmeyecek. Bu millet bu topraklarda payidar kalacak." diye konuştu.

Şehidin dayısı Hikmet Kürüm de Sekin'in, terör örgütü tarafından İzmir Adliyesine saldırı yapılmasını önlediğini ve yüzlerce insanın hayatını kurtardığını anlatarak, "Bu vesileyle kahramanlığını dünyaya ilan etmiş, canı pahasına kendi çocuklarını geride bırakmıştır. Vatanı, milleti için şehadet şerbeti kendisine nasip olmuştur. Kendisi için ne kadar üzüntü duysak da o kadar da onurluyuz." dedi.

Kürüm, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in 17 gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için törene katılamadığını bildirdi.

Törene, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'

Canlı yayında CHP yönetimini eleştiren SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay