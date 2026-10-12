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Gündem Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'e memleketi Kahramanmaraş'ta askeri törenle veda
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'e memleketi Kahramanmaraş'ta askeri törenle veda

Yeniakit Publisher
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'e memleketi Kahramanmaraş'ta askeri törenle veda

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, Kahramanmaraş'ta törenle uğurlandı. Evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Ankara'da görev yaptığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 34 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Yusuf Güneş için memleketi Kahramanmaraş'taki Abdülhamithan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Emine ve babası Salih Güneş ile yakınları, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazı öncesinde şehidin yakınlarından helallik alındı.

İl Müftü Vekili Mehmet Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yusuf Güneş'in naaşı, askeri tören eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle uğurlandı.

Güneş'in evli ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

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