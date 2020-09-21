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Gündem Şehit Özdemir’in köyünün yolu asfaltlandı, camiye imam atandı, şehid babası teşekkür etti
Gündem

Şehit Özdemir’in köyünün yolu asfaltlandı, camiye imam atandı, şehid babası teşekkür etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, şubat ayında Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:00:00 -
Şehit Özdemir’in köyünün yolu asfaltlandı, camiye imam atandı, şehid babası teşekkür etti

Şehit babası İbrahim Özdemir, köy yolunun asfaltlanması, mezarlık yolunun beton parke ile döşenmesi ve köye imam atanmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etiğini söyleyince Vali Polat, Bakan Kurum'u telefonla arayarak aile ile görüştürdü. Şehit babası, Kurum ile konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Araba kirlenir diye binmedi

İbrahim Özdemir, şehit oğlunun cenaze töreninde ayakkabılarının çamur olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un aracına tüm ısrarlara rağmen binmemesiyle gündeme gelmişti . Kurum, yaşadığı o duygusal anları şu sözlerle aktarmıştı: "Yozgat'ta aynı kalabalık ve hüzünde şehit cenazemiz vardı. Namaz esnasında şehidimizin babası İbrahim amca geldi. Ayaklarında, dizinde her halde sorun vardı, zor oturdu. Cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yarım saatlik bir mesafeydi. Ayaklarındaki rahatsızlığa rağmen, 'ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum, sevaptır' dedi. Bütün kardeşlerimizle omuzlarda cenazemizi götürdük. Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. 'İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Giderken ise 'bir emrin, isteğin var mı' diye sordum. 'Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi."

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