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Şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir için Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 23:29
Şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Ömer Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Özdemir'in cenazesi, memleketi Sakarya'ya uğurlanmak üzere helikopterle Yüksekova ilçesine götürüldü.

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 23:29
  1. Sakarya
  2. Hakkari
  3. Ömer Özdemir

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