Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.



Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, ilçe merkezinde bulunduğu araçta PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel ve öğretmenler şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ilçe şehitliğindeki mezarını ziyaret etti. Programda Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi, öğretmenler Yalçın'ın mezarına çiçek bıraktı. Anma programında duygulu anlar da yaşandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Tüm Türkiye´de olduğu gibi Osmancık´ta da şehit öğretmenlerimizi unutmadık. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın´a tekrar Allah´tan rahmet diliyorum” dedi.