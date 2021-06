Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını duyan HDP'liler bakın ne dedi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörle mücadele konusuna değindi. Diyarbakır anneleri ve dağa kaçırılan kız çocuklarının görmezden gelinmesini sert bir dille eleştiren Özkan, "Dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerini, gencecik yaşta şehit edilen Aybüke öğretmen, hayatları karartılan, terörist olmaya zorlanan kız çocuklarını görmezden gelenlerin, hatta bu zulme ortak olanların kadına dair tek bir söz söylemeye hakları yoktur. Biz, medeniyetimizden aldığımız güçle her bir kadının, her bir erkeğin, her bir çocuğun yaşam güvencesi için amasız, fakatsız şiddetin her türlüsüyle samimiyetle mücadelede kararlıyız diyor saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

PKK - HDP bağını örtmeye çalıştı

Özkan'ın sözleri PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Meral Danış Beştaş, "Sataşma var söz hakkı istiyorum" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Partili Özkan, "Yani eğer terörle ilgili hususları kendi üzerlerine alınıyorlarsa eyvallah. Bu, onun kabulüdür. Terörle beraber bir anlam ifade eder bu" dedi. Bektaş ise, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben 'Kadın hakları alanında söz söylemeye hakkı yoktur' sözüne karşı buraya çıktım" ifadelerini kullanarak partisinin PKK ile bağını itiraf ettiğini örtmeye çalıştı.

"PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz" demişti

HDP'li Bektaş daha önce yaptığı açıklamada, terörist cenazeleriyle ilgili "Bütün cenazelere gideriz. İster sivil ister dağa giden olsun. Acılarını paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.