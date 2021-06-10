Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Batman ve Çorum’da anıldı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kabri başındaki törende şehit baba Sadık Yalçın Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Baba Yalçın, "Bu acının tarifi zor. Sebep olanların Allah belasını versin. Bugün yumuşak bir ifade kullanmak istemiyorum” dedi. Müzik öğretmeni olan Yalçın ve tüm şehitler için Kozluk’taki Zeynelabidin Camisinde mevlit okundu. Mevlidin ardından Yalçın'ın öğretmenlik yaptığı okulda anma programı düzenlendi. Yalçın'ın şehit olmadan kendi emekleriyle yaptığı müzik sınıfında arkadaşları tarafından "Magosa Limanı" türküsü seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit öğretmeni Aybüke Yalçın’ı andı. Erdoğan, Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajında, “Tayini Batman Kozluk’a çıktığında ‘bayrağımızın olduğu her yer bizim’ demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım” dedi. Şehit öğretmen için şehit düştüğü Tepecik Mahallesi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nde de anma töreni gerçekleştirildi. Törende, İstiklal Marşı okundu, karanfil bırakıldı. İlçe Müftüsü Hasan Serçe şehitler için dua etti. Çorum Belediyesi, şehit öğretmenin ismini yaşatmak için yaptırdığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi’nin dün açılışını yaptı.

Rahmet ve minnetle anıyoruz

Aybüke öğretmeni rahmetle yâd eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından “Şehadetinin yıldönümünde Şenay Aybüke öğretmenimizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun” paylaşımını yaptı. Aybüke öğretmenin ölüm yıldönümünü unutmayan milyonlarca insan da sosyal medya hesapları üzerinden şehit öğretmenimizin söylediği “Mağusa Limanı” türküsünde geçen “Beni öldürende yoktur din iman” dizelerini paylaşarak andı. Akit’e konuşan Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “Aybüke öğretmenimiz başta olmak bütün şehit öğretmenlerimize Allah rahmet eylesin. Bir öğretmenin hayatına kastetmek gençlerin geleceğine kast etmek demektir” dedi. Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe ise, “Yıllar boyunca okuduğu, öğrendiği, yazdığı her şeyi bir başkasına öğretmek isteyenler ya yerinden yurdundan edilmiş ya da şehit edilmiştir. Onların son temsilcisi de şehit Aybüke öğretmenimizdir. Terör örgütü Kürt halkının cahil kalmasını, aç kalmasını, okullardan, yollardan, fabrikalardan mahrum kalarak kendilerine muhtaç olmasını istiyor. Onlar PKK’ya karşı kendilerini Kürt halkına siper etmişlerdir” dedi.