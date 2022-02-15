Şehit MİT mensubunu ifşa etmişlerdi... Barış Pehlivan ve Murat Ağırel hakkında yeni gelişme

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 9 Eylül 2020 tarihinde "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan gazeteciler Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.

O dönem Odatv Haber Müdürü olan Barış Terkoğlu ile Akhisar Belediyesi basın ve halkla ilişkiler görevlisi Eren Ekinci beraat ederken, firari sanık Erk Acarer'in dosyası ayrılmıştı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ı kararla birlikte tahliye etmişti.

Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı. İstinaf mahkemesinin verdiği bu kararla birlikte, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 2/3 maddesine göre verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

Serbest bırakıldılar

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, bugün kesinleşen cezalarının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişlerdi. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan iki gazeteci öğle saatlerinde polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevine götürüldüler.

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gazetecinin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki gazetecinin burada kovid tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.