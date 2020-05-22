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Şehit mezarlarına jandarma eli değdi

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi il genelinde bulunan bütün şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak eskiyen bayraklar yenileriyle değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:58:05 -
Şehit mezarlarına jandarma eli değdi

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi il genelinde bulunan bütün şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak eskiyen bayraklar yenileriyle değiştirildi.


Jandarmalar, il genelinde bulunan bütün şehit mezarlarına giderek mezarların çevre düzeni ile temizliğini yaptı. Mezar etrafları yabancı otlardan temizlendi. Daha sonra ise eskiyen Türk :ayrakları yenileriyle değiştirdi.


Tüm şehit mezarları ziyaret edilerek, gerekli bakım ve çevre düzeni çalışması yapan jandarmalara, şehit yakınları, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara teşekkür etti.

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