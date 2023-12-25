Şehit Metin Yüksel’in babası Molla Sadreddin Efendi dualarla anılıyor

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

1968–1975 yılları arasında İstanbul Merkez Vaizliği görevini yürüten Molla Sadreddin, iyi seviyede Arapça ve Farsça da biliyordu. Bir dönem Fatih İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda da hocalık yapan Molla, İslami camia tarafından oldukça seviliyordu. 3’ü kız 4’ü erkek olmak üzere 7 evlat sahibi olan Molla Sadreddin Efendi 25 Aralık 2004 yılında vefat etmişti. Dinî ve İlmî İncelemeler, İslâmî Açıdan Lâiklik, Günümüz Meselelerine Kur’an’dan Cevaplar, Şerhu’l-Elğâz gibi eserlerin müellifi olan Molla Sadreddin Efendi, Edirnekapı Mezarlığına medfun bulunuyor.

84 yaşında ebedi aleme göçen Molla Sadreddin Efendi, yapmış olduğu irşad faaliyetleriyle binlerce kişinin hidayete ermesine vesile olmuştu.