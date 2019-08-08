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Şehit Kerim Keçeci anısına futbol turnuvası sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Kerim Keçeci anısına futbol turnuvası gerçekleşti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Şehit Kerim Keçeci anısına futbol turnuvası sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Kerim Keçeci anısına futbol turnuvası gerçekleşti.


Çaycuma şehir merkezi stadında gerçekleşen U-9 yaş grubu sporcuların futbol turnuvasına Belediye Başkan Vekili Berna Çimsalan Özyurt, Belediye Meclis Üyeleri Cengiz Gökçe, Bahri Malakçı ve Kaya Gün, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Çaycuma Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Erkan Arslan ve küçük futbolcuların aileleri izledi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Gölcük’den Gölcük Karadeniz Spor ve Kavaklıspor, Zonguldak merkezden ise Zonguldak Kömürspor, Zonguldak Akademi Spor Kulübü, 6Passpor Kulübü ve Çaycuma Gençler Birliği katılım sağladı. Çaycuma Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Erkan Arslan yaptığı açıklamada, "İlk turnuvamız Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu adına olmuştu. Bu sene ki 2’nci turnuvamız da Şehit Kerim Keçeci adına istinaden yapıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" dedi



"Çocuklarımız futbola doydular"


Çaycuma Gençler Birliği Spor Kulübü olarak geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamızı bu sene tekrar gerçekleştirdik. Şenlik havasında geçen turnuvamıza 8 takım katıldı. 2011 doğumlu 9 yaş çocukları oynadı. K.K.T.C’den, Gölcük’ten, Düzce ve Zonguldak merkezden olmak üzere toplamda 8 takımla 2 grup yaptık. 1’nci ve 2’nciler Altın Grup, 3’ncü ve 4’ncüler Gümüş Grup olmak üzere ikinci günde müsabakalarımıza devam ettik. Toplamda 1 takım 6 müsabaka yapmış olduk. Çok zevkli ve çekişmeli müsabakaların ardından çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Futbola doydular. Bunun yanında ailelerin ilgisi çok güzeldi. Kıbrıs ’tan aileleri ile birlikte 30 kişi ilçemize geldi. Küçük çaplı gezi düzenleyip Filyos Beldesini gezdirdik. Çok memnun kaldılar. Turnuva da katkı sağlayan Kaymakamımız Serkan Keçeli ’ye teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu geleneksel hale getirip devamlı yapmak istiyoruz" dedi.


8 takıma madalya ve kupaları verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından turnuva sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
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