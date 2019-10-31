Şehit kanıyla çizilen Türk bayrağını rakı sofrasına meze yaptılar!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye genelinde birçok skandalı beraberinde getirdi. Milli duruş sergileyip şölen yapması gereken bağnaz laikler birçok rezalete neden oldu. Sultanahmet Meydanı'ndaki konserin ardından, bir skandal daha ortaya çıktı.

Rakı bardağına taktılar

29 Ekim'i bahane bilen Kemalist bir güruh, Türk bayrağını rakı bardağına takarak mide bulandırıcı bir faaliyete imza attı.

Şehitlerin kemikleri sızladı

Milli Mücadele döneminde; devletin, milletin ve halifenin kurtulması için canını ortaya koyan şehitlere büyük bir saygısızlık olarak yorumlanan bu rezalet, kamuoyunda "propaganda" olarak nitelendi.

Şehit kanını temsilen kırmızı çizilen Türk bayrağına karşı, solakların sergilediği bu davranışa karşı harekete geçilmesi bekleniyor.