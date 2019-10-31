Şehit kanıyla çizilen Türk bayrağını rakı sofrasına meze yaptılar!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bahane ederek propaganda yapan Kemalist güruh, rakı sofralarına şehit kanını simgeleyen kırmızı-beyaz bayrağımızı asarak skandala imza attı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye genelinde birçok skandalı beraberinde getirdi. Milli duruş sergileyip şölen yapması gereken bağnaz laikler birçok rezalete neden oldu. Sultanahmet Meydanı'ndaki konserin ardından, bir skandal daha ortaya çıktı.
Rakı bardağına taktılar
29 Ekim'i bahane bilen Kemalist bir güruh, Türk bayrağını rakı bardağına takarak mide bulandırıcı bir faaliyete imza attı.
Şehitlerin kemikleri sızladı
Milli Mücadele döneminde; devletin, milletin ve halifenin kurtulması için canını ortaya koyan şehitlere büyük bir saygısızlık olarak yorumlanan bu rezalet, kamuoyunda "propaganda" olarak nitelendi.
Şehit kanını temsilen kırmızı çizilen Türk bayrağına karşı, solakların sergilediği bu davranışa karşı harekete geçilmesi bekleniyor.