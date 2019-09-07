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Şehit jandarma uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:28
Şehit jandarma uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı yolunda görev sırasında trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier için Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene şehidin eşi Fatma Yenier ve ailesi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile diğer jandarma yetkilileri katıldı.

İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in kendisine tevdi edilen görevi icra ederken şehit olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimiz birliğimizin, dirliğimizin ve geleceğimizin adeta birer mührü, kilidi ve en kıymetli teminatı olmuşlardır. Aziz şehidimiz Uzman Jandarma Çavuş Ali Cenk Yenier devleti ve milleti uğruna, gece gündüz demeden fedakarca, mesai mefhumu gözetmeksizin emniyet ve asayiş görevini icra ederken şehadet şerbetini içmiştir." dedi.

Şehit Yenier'in görev yaptığı her yerde başarılı çalışmalara imza attığını, yüreği vatan, millet, bayrak sevgisiyle dolu bir asker olduğunu vurgulayan Köroğlu, şehide rahmet dileyerek böyle bir evlat yetiştirdikleri için de ailesine teşekkür etti.

Törenin ardından şehit Ali Cenk Yenier'in cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Dün İstanbul Havalimanı yönünde ilerleyen Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik motorize ekiplerinden Uzman çavuş Ali Cenk Yenier yönetimindeki motosiklet, Kemerburgaz mevkisinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yenier, ambulansla kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nda şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:28
  1. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
  2. stanbul Valisi Ali Yerlikya
  3. Uzman Jandarma Çavuş Ali Cenk Yenier

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