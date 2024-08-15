  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Amerikalılar suçluyu buldu: Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını vermemek için inat ediyorlar

İlk deneme başarı ile gerçekleşti! İşte Türkiye'nin yeni gururu Hisar O

‘Tıpış tıpış' oy vermeye gidersen böyle olur! Bodrum sosyetesinden CHP isyanı

TSK'dan çok önemli açıklama: 73 terörist etkisiz hale getirildi!

Az önce açıklandı! Bomba hamlesini duyurdu! Avrupa’dan elenince Ali Koç düğmeye bastı…

Türkiye'den petrol ve doğalgaz bombası! 4 ülkede harekete geçildi

Az önce açıklandı! Erdoğan, ABD'deki gelişmeyi duyar duymaz kurmaylarına talimat vermiş

Güvenlik kaynaklarından açıklama var! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

İmamoğlu ve Özel çok kızacak! CHP genel başkanlığına bir aday daha!

Her ihmalin altında imzaları var! CHP’li belediyelerin beceriksizliği can yakıyor
Gündem Şehit Heniye unutulmadı! TBMM’de ümmetin umudu Türkiye’ye yakışan tablo
Gündem

Şehit Heniye unutulmadı! TBMM’de ümmetin umudu Türkiye’ye yakışan tablo

Yeniakit Publisher
2024-08-15 16:50:00 -
Şehit Heniye unutulmadı! TBMM’de ümmetin umudu Türkiye’ye yakışan tablo

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için toplanan TBMM'de İsmail Heniyye'nin fotoğrafı Meclis sıralarında yer aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için toplanan TBMM'de İsmail Heniyye'nin fotoğrafı Meclis sıralarında yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalarını yapıyor.

HENİYYE'NİN FOTOĞRAFI TBMM SIRALARINDA

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı salona getirildi.

Heniyye'nin fotoğrafı, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu sıralarına koyuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YAŞASAYDI MECLİS'TE KONUŞMA YAPACAKTI

Heniyye, Tahran'da şehit edilmeseydi bugün TBMM Genel Kurulu'nda hitap edecekti.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Abbas, daha sonra Numan Kurtulmuş'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23