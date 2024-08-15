Şehit Heniye unutulmadı! TBMM’de ümmetin umudu Türkiye’ye yakışan tablo
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için toplanan TBMM'de İsmail Heniyye'nin fotoğrafı Meclis sıralarında yer aldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için toplanan TBMM'de İsmail Heniyye'nin fotoğrafı Meclis sıralarında yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalarını yapıyor.
HENİYYE'NİN FOTOĞRAFI TBMM SIRALARINDA
İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı salona getirildi.
Heniyye'nin fotoğrafı, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu sıralarına koyuldu.
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YAŞASAYDI MECLİS'TE KONUŞMA YAPACAKTI
Heniyye, Tahran'da şehit edilmeseydi bugün TBMM Genel Kurulu'nda hitap edecekti.
CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.
Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Abbas, daha sonra Numan Kurtulmuş'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.