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Gündem Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!
Gündem

Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 15:46:00 - 2024-05-13 15:47:24
Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!

Kudüs'te siyonist polisi tarafından şehit edilen Hasan Saklanan'ın naaşı arada geçen 13 güne karşın hala ailesine teslim edilmedi.

Katil İsrail, Mescid-i Aksa'da şehit ettiği İmam Hasan Saklanan'ın cenazesini ailesine vermemekte ısrar ediyor.

Saklanan’ın kuzeni Aziz Yaka, şehit cenazesinin İsrail tarafından kendilerine teslim edilmediğini belirttiği açıklamasında, cenazeyle ilgili hiçbir gelişme olmadığını söyledi.

Haber 7'ye konuşan Aziz Yaka, “Cenaze hala teslim edilmedi. Hasan ile ilgili olumlu gelişme ve haber yok açıkçası. Biz İçişleri Bakanlığı, il müftülüğü ve milletvekilleri ile irtibat halindeyiz. Herhangi bir netice yok." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Hasan Saklanan'ın naaşının ülkeye getirilmesi konusunda devreye girdiği belirtildi.

Hamas'ın da İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde Hasan Saklanan'ın durumunu gündeme getirdiği kaydedildi.
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