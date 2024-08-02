Şehit Haniye’nin o fotoğrafı tekrar gündem oldu!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin 2006 yılında Refah Sınır Kapısı'ndaki 10 saatlik bekleyişi esnasında çekilen fotoğraf, Haniye'nin şehadetiyle yeniden gündeme geldi.

İran’ın başkenti Tahran’da 31 Temmuz’da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Filistin Başbakanlığı döneminde çekilen 18 yıl önceki fotoğrafı, Kudüs davasını üstlenenlerin yaşadıkları zorluklardan bir kesit sunuyor.

Hamas’ın seçimleri kazanmasıyla 19 Şubat 2006’da Filistin Başbakanı olan İsmail Haniye, ilk resmi yurt dışı seyahatinin dönüşünde akıl almaz bir uygulamayla karşılaşmıştı.

İSRAİL İSTEDİ MISIR KAPATTI

Mısır hükümeti, dönemin Filistin Başbakanı Haniye’nin Refah sınır kapısından geçişine izin vermedi.

İsrail Savunma Bakanı Amir Peretz’in emriyle sınır kapısının kapatılması üzerine Haniye, Filistin’e giremedi.

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İlk yurtdışı gezisinden dönen Haniye projeler, maaşlar ve şehit aileleri için toplanan yaklaşık 30 milyon dolar bedelindeki nakit para ile birlikte saatlerce sınır kapısında bekletildi. İsrail, Heniye’nin parayı Mısır’a bırakması ve Arap Birliği banka hesabına aktarılmasını şart koşmuştu.

Refah Sınır Kapısı’nda 10 saat süren bekleyişin ardından Haniye, yardım parasını Mısır’a teslim ettikten sonra Filistin’e girebilmişti.

İşte o bekleyiş esnasında Haniye ve beraberindeki 2 kişilik heyetin görüntüsü, Filistin davasının her aşamasında çetin zorlukların bulunduğunu yansıtan kare olarak tarihe geçti.