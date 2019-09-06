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Şehit Fethi Sekin’in babası: “Şehit oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum”

Oğlu üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirten şehit polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tek isteğinin külliyenin oğluna yakışır şekilde yapılması olduğunu söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:34
Şehit Fethi Sekin’in babası: “Şehit oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum”

Oğlu üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirten şehit polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tek isteğinin külliyenin oğluna yakışır şekilde yapılması olduğunu söyledi. Hem Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na hem de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a teşekkür eden baba Sekin, temennisinin de külliyenin biran önce yapılması olduğunu dile getirdi.


5 Ocak 2017 tarihinde İzmir’de teröristlerle kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için naaşının bulunduğu memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde, Samsun’daki bir dernek aracılığıyla külliye yapımına başlanmıştı. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle külliye inşaatı yarım kaldı. Bunun üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e konuyu ileterek, külliyenin yapımını üstlenmesini sağladı. Ardından MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver açıklama yaparak, Tunç Soyer’in külliyeyi yapacak olmasına tepki gösterdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da belediye olarak külliyeyi kendilerinin yapacağını açıkladı.



Şehit babası: "Külliyenin şehidimize yakışır bir şekilde yapılmasını istiyoruz"


Şehit polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, kentte siyasetçilerin gündemi haline gelen oğlu adına yapılacak külliye ile ilgili şehit oğlu üzerinden siyaset yapılmamasını istedi. İHA’ya konuşan baba Sekin, "Elazığ kamuoyuna bir açıklama gereği duydum. Kamuoyunda çıkan haberler bizi derinden üzmüştür. Elazığ’da yapılacak olan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi’nin şehidimize yakışır bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu siyaset üstü ve herkesin sahiplenmesi gereken bir konu. Yarım kalan külliyenin tamamlanabilmesi için bizleri arayıp külliyeyi yapacağını söyleyen Milletvekili Gürsel Erol’a şahsım ve ailem adına teşekkür ederim. Erol, bu konuda bizlere karşı gayet samimi olmuştur” dedi.



"Hangi belediye yaparsa yapsın saygı duyarız"


Şehit oğlu üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını ifaden Sekin, “Bir şehit babası olarak siyasi bir malzeme haline getirilmemesi, şehit oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Bizim temennimiz külliyenin bir an önce yapılmasıdır. Hangi belediye yaparsa yapsın saygı duyarız. İlimiz Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Milletvekili Gürsel Erol’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:34
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