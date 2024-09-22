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Gündem Şehit evinde çifte acı! Şehadet haberini alan akrabalar kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Şehit evinde çifte acı! Şehadet haberini alan akrabalar kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-09-22 17:41:00 - 2024-09-22 17:41:25

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenazesi için yolan çıkan akrabaları kaza yaptı. Yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak isteyen yakınları Batman’dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

ŞEHİT MAŞALLAH ABAKAY'IN CENAZESİNE GELİYORLARDI

Akrabaların içinde bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış hayatını kaybetti. Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

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