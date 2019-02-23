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Şehit Eren Bülbül kanı yerde kalmadı! Öldürüldüler

2017 yılında Trabzon'da Başçavuş Ferhat Gedil ve Eren Bülbül'ün şehit edildiği saldırıda yer alan 2 teröristin düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü ortaya çıktı. Başsavcılık bu bilgi sonrası kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle davanın kapatılmasına karar verdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
Şehit Eren Bülbül kanı yerde kalmadı! Öldürüldüler

Trabzon'un Maçka İlçesi Köprüyanı Mahallesi Reşadiye Mevkiinde Ayşe Bülbül’e ait evden hırsızlık yapıldı. Jandarma yapılan hırsızlık sonucu soruşturma başlattı. Jandarma ve polisin birlikte yaptığı soruşturma çerçevesinde, olay yerine yakın bölgede ayak izleri olduğunu belirten Eren Bülbül, görevli askerlere bu ayak izlerini göstermek istedi. Bu sırada pusuda bekleyen PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül şehit düştü. Saldırıdan polis memuru Namık Öztel ise yaralı kurtuldu. 

Pusu kuran iki terörist belirlendi

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından ‘Devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütü üye olma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıdan yaralı kurtulan Namık Öztel’in ifadesini alan soruşturmacı savcı, Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerin PKK’nın sözde Karadeniz lideri Cudi - Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile İran Kamyaran nüfusuna kayıtlı Sorej kod adlı Jamil Star Mohammedı olduğunu belirledi. 

Tanık beyanı ve raporlar ele verdi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, Giresun kırsalında yakalanan Hasan Demir adlı teröristin beyanları ve teşhislerinin ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalındaki eylemlerde teröristlerin kullandığı silahlardan çıkan mermiler ile saldırının olduğu yerde ele geçen kovanların karşılaştırılması yapıldığı belirtildi. Ayrıca kararda, 4 ayrı kriminal inceleme raporunda, saldırıyı iki teröristin gerçekleştirildiğinin tespit edildiğine yer verildi. 

İki terörist iki ayrı yerde öldürüldü

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristlerden Mehmet Yakışır’ın 15 Temmuz 2018’de, Jamil Star Mohammedı adlı teröristin ise 22 Ağustos 2018 tarihinde Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi karsalında öldürüldüğü belirterek, kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
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