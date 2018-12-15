THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şehit emniyet müdürüne sosyal medyada hakarete tutuklama

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen bir şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:05
Şehit emniyet müdürüne sosyal medyada hakarete tutuklama

Makamında uğradığı silahlı saldırıda silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye (46) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan S.İ. tutuklandı.

Manavgat'ta oturan S.İ., sosyal medya üzerinden, geçen günlerde, makamında uğradığı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sosyal medya hesabını inceleyen polis, Altuğ Verdi hakkında çok sayıda hakaret içerikli paylaşım olduğunu belirledi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:05
  1. Antalya
  2. Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
  3. Hakaret
  4. Tutuklama

YORUM YAZ

  • fahrifahri28 dk önce
    Klavye silahşörünün hazin anı. Burada atıp sıkılarsın, sonra deliğe tıkılırsın.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Workup girişimcilik programı üçüncü dönem mezunlarını verdi
  1. Workup girişimcilik programı üçüncü..
  2. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
  3. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
  4. Fatih Altaylı kime oy vereceğini..
  5. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
  6. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
  7. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde..
  8. CHP Adana ilçe belediye başkan..
  9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan..
  10. 'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan..
  11. Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin..
  12. Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski..
  13. "Kaybolan canların hesabı..
  14. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
  15. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
  16. Kış mevsiminde saçların..
  17. "Alparslanlar" ve..
  18. Muhittin Böcek kimdir nerelidir?
  19. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
  20. Türk ve Katarlı bakanlar Doha'da bir..
Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak