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Aktüel

Şehit düşen İsmail Sarıcan'ın acı haberi memleketi Hatay'a ulaştı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehadet haberi ailesine verildi.

2019-11-01 09:25:00 -
Şehit düşen İsmail Sarıcan'ın acı haberi memleketi Hatay'a ulaştı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının  infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın  Hatay Dörtyol'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevine gelen ilgililer, bir çocuk babası Sarıcan'ın şehit olduğu haberini baba Mehmet ve anne Ummuhanı Sarıcan'a verdi.

Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının  infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

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