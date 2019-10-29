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Siyaset

Şehit cenazesine katılan CHP'lilerin bu görüntüsü büyük tepki çekti!

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz’ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın gülerken çekilen fotoğrafı büyük infiale neden oldu.

2019-10-29 16:05:00 -
Şehit cenazesine katılan CHP'lilerin bu görüntüsü büyük tepki çekti!

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz, Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi.

Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın edereken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir kirizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP'linin gülüşü tepki çekti

Şehit Mustafa Korkmaz’ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyla medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar, “CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?”, “Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için.”, “Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf” şeklinde tepkiler gösterdiler.

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Yorumlar

Nostalji

yuz ıfadesı oyle gulduğu falan yok. Konuşmasında "si " sesi çıkaran herkeste olabılır olağandır
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Gurbetçi

Adamların zihniyeti bu
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